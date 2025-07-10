Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli\'yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yürütülen çalışmaların ele alınması bekleniyor.
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