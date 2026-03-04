Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Balıklar ürküyor'a baksaydık bunları başaramazdık - Son Dakika
04.03.2026 21:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta ROKETSAN'ın füze test atışı yapmasını, balıkların ürktüğü gerekçesiyle eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi. Erdoğan, "Almanya'daki NATO tatbikatında silahlı kuvvetlerimiz hem bizi gururlandırdı hem müttefiklerimizden takdir topladı. 'Füze testi yapmayın balıklar ürküyor'a baksaydık elbette bunları başaramazdık." dedi.

Özel Harekât Komutanlığında Mehmetçik ile iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Sinop'ta ROKETSAN'ın füze test atışı gerçekleştirmesini, balıklar ürktüğü gerekçesiyle tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i isim vermeden hedef aldı.

"KAHRAMAN ORDUMUZUN CAYDIRICILIĞINA BORÇLUYUZ"

Erdoğan şunları söyledi: "Bugün de etrafımızda yana ateş çemberinin ortasında bir istikrar adası olarak temayüz ediyorsak bunu ilk önce esareti asla kabul etmeyen milli seciyemize, kahraman ordumuzun caydırıcılığına borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi, diplomatik ve ekonomik gücü, eğitim, donanım ve vizyonuyla tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır. Ecdadımızın asırlarca 'Ey şanlı ordu ey şanlı asker' nidalarıyla yüreklendirdiği kahraman ordumuza her türlü desteği vererek daha da güçlendirmeye devam ediyoruz.

"'BALIKLAR ÜRKÜYOR'A BAKSAYDIK ELBETTE BUNLARI BAŞARAMAZDIK"

Savunma ve havacılık ihracatında rekor rakamla tamamladık. Almanya'daki NATO tatbikatında silahlı kuvvetlerimiz hem bizi gururlandırdı hem müttefiklerimizden takdir topladı. 'Füze testi yapmayın balıklar ürküyor'a baksaydık elbette bunları başaramazdık. Ebedi yurdumuz olan bu topraklarda yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın, hava sahamızın güvenliği konusunda işi şansa bırakmıyoruz."

