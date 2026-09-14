Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici\'yi kabul etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti - Son Dakika

ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu
Gaziantep FK’de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik
Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın kardeşi vefat etti Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kardeşi vefat etti
Okan Buruk’tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
Celal Adan: MHP’nin birinci parti olduğu bir Türkiye’ye ihtiyaç var Celal Adan: MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var
AfD’nin zaferi sonrası Alice Weidel’den Avrupa’yı karıştıracak açıklamalar: Paralarımızı geri istiyoruz AfD'nin zaferi sonrası Alice Weidel'den Avrupa'yı karıştıracak açıklamalar: Paralarımızı geri istiyoruz

20:43
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
19:25
Silivri’deki faciadan ilk haber Batan geminin yakınlarında ceset bulundu
Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu
19:11
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
19:02
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:16
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
17:40
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 20:54:05. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement