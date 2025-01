Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden sonraki nesillere güçlü bir Türkiye mirası bırakacağız"

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, içeride ve dışarıda elde edecekleri büyük başarılar sayesinde gelecek nesillere güçlü bir Türkiye mirası bırakacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Konya'ya geldi. Konya Spor ve Kongre Merkezinde partililere seslenen Erdoğan, AK Parti il ve ilçe kongrelerinin sürdüğünü, Şubat'ın ilk haftasında bu süreci tamamlayacaklarını belirterek, "Ardından da büyük kongremizi toplayarak yeni bir heyecan, enerji ve vizyonla önümüzdeki zorlu döneme hazırlanmaya başlayacağız. Muhalefetin içler acısı hali bizi asla rehavete sürüklememelidir. AK Parti girdiği her mücadeleyi milletin desteğiyle başarıya ulaştıran bir partidir. Milletimize olan şükranımızın ifadeleri yaptığımız eserlerdir. Türkiye Yüzyılımızın inşası şimdiki hedefimiz. Allah'ın izni ile içeride ve dışarıda elde edeceğimiz büyük başarılar sayesinde bizden sonraki nesillere güçlü bir Türkiye mirası bırakacağız" dedi.

"CHP, milletin değerlerine ve ülkenin kazanımlarına olan düşmanlıklarından bir türlü kurtulamıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi eleştirerek, "Bunların en büyük vizyonları kırmızı kart göstermek, rakı fiyatlarını ucuzlatmak. Kırmızı kart oyunları ile halkın seviyesine indik sananlara sesleniyorum; halkın seviyesine inilmez, halkın seviyesine çıkılır. Kendi içlerindeki hırsızlık, arsızlık, yalan yanlış söylemlerle bize hücum edenlerin derdini iyi biliyoruz. Parti içindeki rezillikleri düzeltmek yerine vazifesini yapan kamu görevlisine saldırmak suçluluk alametidir. Eski Türkiye'de hukuk önünde sahip oldukları ayrıcalıklarını kaybettiler. Günümüz Türkiye'sinde siz dahil hiç kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma, yok sayma, göz göre göre çiğneme hakkı yoktur. Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek, siz de buna saygı göstereceksiniz. Siyasi hesaplaşma peşinde iseniz muhatabınız yargı mensupları değil siyasetçiler. Kusura bakmayın, savcıları tehdit ederek, parmak sallayarak, mahkemelerin görevini engelleyerek, baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Dolayısı ile sağa sola sataşmaktan, saldırmaktan artık vazgeçin. Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim. Bakalım kimin yüzü kızaracak, kim yüzü ak olarak çıkacak. Özel, başka yerlerde harami arayacağına yanında yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecek cevapları olmadı. Yapılan hırsızlık ve arsızlıklar gün gibi açık olduğu için topu taca atıyorlar. Telaşlarının, paniklemelerinin bir sebebi de işte bu hakikattir. Korkarız birkaç yıla kadar bunların hiç birinin sokağa çıkacak, milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak. CHP, milletin değerlerine ve ülkenin kazanımlarına olan düşmanlıklarından bir türlü kurtulamıyor. Öylesine kaptırdılar ki parti içindeki kavgaya, dünyada ne olup bitiyor haberleri yok. Ülkenin ve milletin halini anlamaya, bölge ve dünyadaki gelişmeleri takip etmeye fırsat bulamıyorlar. Siyasi cambazlıklarla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Hatırlayın, Suriyeli muhacirlere her türlü hakareti ettiler. 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde bu insanlara karşı nefret siyasetinin dibini buldular. Yerel yönetimlerdeki tüm beceriksizliklerini utanmadan sığınmacılara fatura ettiler. Görmezden duymazdan geldiler. Katliamları sadece seyrettiler. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladığında katliamların sorumlusu olarak İsrail'i değil Filistin'i ve Hamas'ı suçladılar. Millet tepki gösterince de biz öyle demedik deyip suçlarını bastırmaya çalıştılar. Bunlarda vicdan olmadığı gibi kızarmasını bilen bir yüz de yok. Şimdi çıkmışlar mahcupluk duymadan akıl veriyorlar. Kendilerini sorgulamak yerine rol kapmaya çalışıyorlar. Ülke ve millete dair zaten gündemleri yok. Milletin derdi, sıkıntı, beklentilerine çare geliştirmek yerine laf kalabalığı ile günlerini gün ediyorlar. Neden biliyor musunuz? Bunlar çalışmayı sevmiyorlar. Çünkü bunlar rahatlarının bozulmasını, konforlarının elden gitmesini istemiyorlar. Üretmek, hizmet, millet için ter dökmek bunların işine gelmiyor. Peki neden? Çalışmak emek, zahmet, birikim ister. Çalışmak siyasi risk almayı gerektirir. Sadece boş lafla siyasetçilik oynamanın hiçbir bedeli yoktur. Ama artık bu mızrak bu çuvala sığmıyor, sığmaz. Siyaset üretemediklerini milletimiz gibi kendi seçmenleri de görüyor. Bunlarda vizyon, ufak olmadığını insanlarımız çok iyi görüyor. CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın hepsinin duruma bakıp iç geçirdiklerini biliyoruz. Bu da bir imtihan. Bu da CHP'li vatandaşlarımızın imtihanı. Allah hepimize sabır versin. Burada şunu da söylemek durumundayım. Her ne kadar beğenmeseler de zorlamalarımızla fildişi kulelerinden çıkıp halkımızın arasına karıştıklarını görüyoruz. CHP'li yöneticilerin etli ekmekle tanışmalarına hiç kimse kayıtsız kalamaz. CHP artık millete tepeden bakan siyaset dilinden kurtulup milletin aklını, irfanını hafife almaktan kurtulmalı. Kolaya kaçmasın, kurnazlık yapmasınlar. Çalışıp, düşünüp milletimizin karşısına milletimizin kalitesine uygun argümanlarla çıksınlar. Böylelikle hem Türk siyaseti hem de ülke kazanır. Diğer türlü başta gençlerimiz olmak üzere, vatandaşımızın dalga konusu haline gelmekten kurtulamazlar" şeklinde konuştu.

"Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüşün somut etkilerini göreceğiz"

Bölgemizde ve dünyada yaşanan kritik hadiseleri herkesin takip ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi nitelikte değişimler vuku buluyor. Biz de bunları vizyonla, ülkemizin vizyonlarına menfaatine olacak şekilde yönetiyoruz. Suriye'den Gazze'nin tamamında varız, mazlum ve mağdurların yanındayız. Elbette bölgesel ve uluslararası gelişmeleri takip ederken, sokağın nabzını tutmaktan geri durmuyoruz. Dış politika kadar önemli olan milletimizin canını yakan hayat pahalılığı var. Fiyatlardaki artışın önüne geçmeyi, istikrarı tekrar güçlendirmeyi hedefliyoruz. Milletimizin iş ve AŞ talebini karşılayacak kalkınma programlarından da taviz vermiyoruz. Enflasyonla birlikte kayda değer büyüme oranlarını yakaladık. İnşallah bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüşün somut etkilerini göreceğiz. Bu sıkıntılı dönemde en çok mağdur olanlar dar gelirlilerdir. Esasen işçi, memur, emekli, küçük esnaf, çiftçi gibi kesimlerin gelirlerinde tarihin en büyük artışlarını gerçekleştirdik. Ancak hayat pahalılığının yol açtığı dengesiz fiyatlama, aç gözlülük, gıda ve konut artışlarını zamanla eritiyoruz. Önceliğimizi enflasyon hedefimize vermemizin sebebi bu gerçektir. Enflasyon düştükçe bundan sonra yapacağımız ücret artışları daha tesirli ve kalıcı hale gelecektir. Milletimizden bize güvenmesini, biraz da sabırlı olmasını istiyoruz. İnşallah çoğu gitti azı kaldı. Gençler Türkiye'nin asırlık demokrasi, kalkınma, hak, özgürlük sorunlarını nasıl biz çözdükse mevcut sıkıntıların çözüm adresi de yine biziz. Aşamayacağımız engel, sorun, altından kalkamayacağımız yük yoktur. 22 yılda bu ülkenin hiçbir ferdini ötelenmiş hissettirmedik. Herkesin birinci sınıf vatandaş sıfatı kazandığı iklimi beraber oluşturduk. Yanlışları düzelterek, beklentileri karşılayarak Türkiye Yüzyılına giden aydınlık yolu yine milletimizle birlikte biz çözeceğiz" diye konuştu. - KONYA