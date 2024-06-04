Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'yi Gazzeli çocukların katledilmesine karşı adım atmaya çağırdı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'yi Gazzeli çocukların katledilmesine karşı adım atmaya çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletleri, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı somut bir adım atmaya çağırdı. Erdoğan, tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini korumaya ve İsrail barbarlığına karşı tavır koymaya çağırdı.

04.06.2024 17:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Birleşmiş Milletleri, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı artık somut bir adım atmaya, dünya 5'ten büyüktür anlayışıyla harekete geçmeye davet ediyorum. Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'nde, 7 Ekim'den beri Gazze'de barbarca katledilen 15 binin üzerinde çocuğu hüzünle yad ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan," Gazze'de katledilen sadece çocuklar değil, bebekler değil aynı zamanda insanlıktır. Maalesef dünya bu imtihanda sınıfta kalmıştır. Bu özel günü ilan etmiş olan Birleşmiş Milletleri, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı artık somut bir adım atmaya, dünya 5'ten büyüktür anlayışıyla harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

"Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum" diyen Erdoğan," Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip varsa; çocuklar nerede öldürülüyor, nerede açlıkla, yoklukla sınanıyorsa elimizi uzatmaya, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'yi Gazzeli çocukların katledilmesine karşı adım atmaya çağırdı - Son Dakika

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