Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü terör örgütüne karşı tarihi kazanımlar elde ettik

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tam 40 yıldır milletimizin başına bela edilen bölücü terör örgütüne karşı mücadelede tarihi kazanımlar elde ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde gerçekleştirilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatanın dört bir yanında ve denizlerde görev yapan kahramanlara, milletin huzur ve esenliği, vatanın bekası için eli tetikte, gözü ufukta nöbet tutan tüm güvenlik güçlerine sevgiler gönderdiğini dile getirdi. Erdoğan, öğrencilerin ve ailelerin heyecanına, sevincine şahitlik etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu başta dereceye giren kişileri olmak üzere 2023-2024 akademik yılını başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri ayrı ayrı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Sizleri büyük bir emekle, çileyle, fedakarlıkla büyüten, vatan, millet ve devlet aşkıyla yetiştiren, ilayı kelimetullah sevdasını gönüllerinize nakış nakış işleyen ailelerinize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Jandarma ve Sahil Güvenliğimiz gerçekten ağır bir sorumluluğu yerine getiriyor"

774 erkek, 82 kadın, 12 misafir olmak üzere toplam 868 subay ile 3 bin 34 erkek, 215 kadın astsubay öğrenciyi akademiden mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece farklı branş, uyruk ve rütbelerde toplam 4 bin 117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz. Bugüne kadar 4 bin 691 subay 28 bin 878 astsubayımız jandarmaya, 391 bir subay, bin 116 astsubayımız ise sahil güvenlik teşkilatımıza katıldı. Dost ve müttefik ülkelerden gelen 75 uluslararası öğrencimiz akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ülkelerine döndü. Aynı zamanda ülkemizin fahri elçisi olan bu kardeşlerimizin eğitimleriyle temayül ettiklerini ve çok iyi yerlere geldiklerini görüyoruz. Sizlerin de katılımıyla jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın daha da güçleneceğine inanıyorum. İnşallah her biriniz Bugün burada olduğu gibi ailenizin ve milletimizin iftihar kaynağı olmaya devam edeceksiniz. Jandarma ve Sahil Güvenliğimiz gerçekten ağır bir sorumluluğu yerine getiriyor. Her biriniz millet adına, memleket adına özel bir görevi, kutsal bir görevi icra ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Mezun olan öğrencilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan dua eden, kalbi huzur dolan aziz milletimizin emaneti var. Omuzlarınızda mazlum ve mahzun gönüllerin ağırlığı var. Omuzlarında şanlı bir tarihin aydınlık bir geleceğin yükü var. Sıradan bir mesleğin değil, yükü ağır, vebali ağız, mesuliyeti ağır bir vatan görevinin neferlerisiniz. Her biriniz vatanı, milleti, bayrağı ve ezanı için gözünü kırpmayan kahraman bir milletin evlatlarısınız. Sizler uğruna bin yıldır nice canlar verilen bu aziz vatanın yıldızlaşan taşan millet aşkının destanlaşan devlet şuurunun asil temsilcilerisiniz. Her birinizi tebrik ediyorum. Tek tek alınlarınızdan öpüyorum. Rabbime bu ülkeye bu millete, sizler gibi yüreği vatan aşkıyla dolu gençler verdiği için sonsuz hamd ediyorum" şeklinde konuştu.

"Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz"

Türkiye bugün tüm dünyada cesur ve vicdanlı bir duruş sergileyebiliyorsa bunun en önemli sebebi son 22 yılda güvenlik alanında yakaladığı bu başarılar olduğunu aktaran Erdoğan, "Tam 40 yıldır milletimizin başına bela edilen bölücü terör örgütüne karşı mücadelede tarihi kazanımlar elde ettik. Son olarak dün kırmızı kategorideki bir caniden de döktüğü bütün kanları hesabını sorduk. Bundan geriye gidişi kesinlikle söz konusu olmayacak. Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Kim hukuka, kanuna riayet Hiç kimseyle sorunumuz yok. Ama hukukun dışına çıkanın kendini devletten kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız. Vatandaşlarımızın canına malına namusuna huzuruna kastedenlere kesinlikle müsamaha göstermeyiz. Mafyaymış, çeteymiş, insan kaçakçısıymış, teröristmiş, şehir eşkıyasıymış, bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz. Emniyetimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin yakın iş birliği sayesinde suçun her çeşidiyle mücadelede son dönem önemli mesafe kat ettik. İnşallah bunu çok daha ileri taşıyacağız. Cezasızlık algısının yapanın yanına kar kalıyor algısını toplumda yerleşmesine hiçbir suretle müsaade edemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan öğrencilere seslenerek, "Sizden isteğim vatandaşı hiçbir zaman devlet nerede diye feryat ettirmemenizdir. Zor anında dar anında, tehdit altında olduğu anda vatandaşın yanında olacak, elinden tutacak, devletinin gücünü hissettireceksiniz" ifadelerini kullandı.

Mezuniyet sevinci yaşayan tüm öğrencilere hatırlatmada bulunan Erdoğan, "Devletin sahibi aziz milletimizin ta kendisidir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Türk, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim bu ülke hepimizin. İnsanımızın derdiyle dertlenecek görev yaptığınız her yerde vatandaşla hemhal olacaksınız. Milletimizi huzur ve güven içinde olursa devletimiz de güçlü olur. Unutmayınız, bu mücadelede sizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bugünden itibaren vatan toprak her karışında, sarp dağlarda, puslu havalarda, fırtınalı denizlerde görev yapacaksınız. Kardeşliğimize, istiklalimize pusu kuran, hain emellere, sıra dağlar gibi karşı duracaksınız. Sizlerden zalime Yavuz mazluma Yunus olmanızı bekliyorum. Vatanımızın güvenliğini emanet ettiğimiz siz kahraman jandarmalarımızdan ve sahil güvenlik personelimizden hangi şart altında olursa olsun sorumluluklarınızı en güzel şekilde yapmanızı istiyorum. Her birinize güveniyorum" şeklinde konuştu.

"Biz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet aşkıyla geleceğe yürüyeceğiz" diyen Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in o Çanakkale'de Kocatepe'de Mehmet'imizle verdiği mücadelenin devamı inanıyorum ki sizler olacaksınız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizlere bir kez daha ülkemizin dört bir köşesinde icra edeceğiniz vazifelerinizde muvaffakiyetler diliyorum. 4 önce şehadetlerinin yedinci yıl dönümünü andığımız Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i rahmet yad ediyorum. Devletimizin bekasını ve vatandaşlarımızın güvenliğini temin uğruna can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ya diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA