Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'da Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi.

14.06.2024 21:06
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BORGO Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnazia'da temasları kapsamında Lula da Silva ile görüşmesinde, Türkiye ve Brezilya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlar ve bu katliamları durdurmak için yapılması gerekenler ile küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in son dönemde iyice yalnızlaştığını, zulmün sona erdirilmesi için İsrail'e yönelik baskının artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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