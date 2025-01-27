Politika

Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

78 kişiye mezar olan otelin müdürü bakın ne demiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gençlik İstanbul'un duvarlarını zulüm 1453'te başladı diyen köksüz şuursuz bir gençlik değildir"

-"Bu gençlik, 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir. Molotof atan kandırılmış bir gençlik değildir. 78 canı kaybettiğimiz kara günde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen bir gençlik değildir"

-"Daima gençlerle yol yürüdük. Teknolojiden sağlığa tüm alanlarda sessiz devrimler yaparken gençlerimizi hep ön planda tuttuk"

-"22 yılda gerçekten zor günler yaşadık. Çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık. Vesayetin, hukuksuzluğun her türlüsüne şahit olduk ama hiçbir zaman demokrasiden sapmadık"

-"Gençlerimizi sokağa çağıranlardan, tahrik edenlerden olmadık. Gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık"

-"Eğitimde, siyasette, sivil toplum ve iş dünyasında gençlerimizin önünü açan reformları hayata geçirdik. Kılık kıyafet yasağı vardı, kat sayı adaletsizliği vardı kaldırdık. İkna odalarını yıkıp attık. Kamuda başörtüsüyle çalışmak yasaktı. Önünü açtık. Hayatın her alanında gençlerimize güveniyoruz ve destek oluyoruz"

-"Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e devamında ise 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık"

-"Milletimizin yarınlarını siz gençlerimizle birlikte şekillendiriyoruz. Bu millete sevdalı, bilgili, kültürlü, ahlaklı, erdemli ve donanımlı bir gençlik yetişiyor"

-"'Kim var' diye seslenildiğinde sağına soluna bakınmadan 'Ben varım' diyen dava ahlakına sahip bir gençlik maşallah gümbür gümbür geliyor"

-"Sadece son 4 yıl içinde partimizin gençlik kollarına 700 bin gencimiz üye oldu"

-"22 yıl boyunca bir yandan ülkemizi her alanda büyütürken bir yandan gençlerimiz için tüm imkanları seferber ettik. 132 yeni üniversite açarak üniversite sayımızı 208'e çıkardık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.