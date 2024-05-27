Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede artık darbeler ve muhtıralar dönemi bitmiştir" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede artık darbeler ve muhtıralar dönemi bitmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede artık darbeler ve muhtıralar dönemi bitmiştir" -"Tarihi nitelikteki reformlarla demokrasimizin standartların yükselttik. Milli iradenin hakimiyetini perçinledik.

27.05.2024 20:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede artık darbeler ve muhtıralar dönemi bitmiştir"

-"Tarihi nitelikteki reformlarla demokrasimizin standartların yükselttik. Milli iradenin hakimiyetini perçinledik. Darbe suçunun cezasız kalmayacağını ortaya koyduk"

-"Milletin çizdiği rotadan sapmayan bir iktidar olarak bugüne kadar alnımız ak şekilde gelmeyi başardık. Demokrasi mücadelesi bu müdahalelere rağmen kararlılıkla ilerledi"

-"Bu ülkede fezlekeler, iddianameler, tetikçiler üzerinden siyaset mühendisliği yapıldığı günler sona erdi"

-"Sandık dışında yol arayanlar bu ülkede artık başarılı olamazlar. Demokrasimize kimsenin pusu kurmasına izin vermeyiz"

-"Kim kanunun hukukun dışına çıkarsa bizi, milletimizi bulur. Türkiye'de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milli irade üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Yeni anayasa ile bu kazanımları daha da öteye taşımayı hedefliyoruz"

-"Yeni anayasayı uzun süredir dile getiriyoruz. Neyi murad ettiğimizi kamuoyu ile paylaştık. Anayasa normlar hiyerarşisinin tepesinde yer alır"

-"61 Anayasası ve 82 Anayasası hazırlanma sürecinde milletin iradesi tecelli etmedi. Milletimiz evet oyunu darbecilerin ülkenin başından bir an önce gitmesi için vermiştir"

-"61 anayasası 27 Mayıs rejimini kurumsallaştırmıştır. Anayasa değişiklikleri ile 367 ucubesinin önüne geçtik, demokrasimize rahat nefes aldıracak adımlar attık. Bunların yeterli olmadığını biliyoruz"

-"Uzlaşma aranmadan yapılan anayasalar doğumundan öte sakattır, kriz üretmeye daha yakındır"

- "İsrail mülteci kampına füze yağdırmıştır. Bu katliam terör devletini kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etti"

-"Netanyahu ülkesinde iyice köşeye sıkışmaktadır. Hitler gibi, tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak"

-"İnsanlıktan zerre nasibini almamış bu katillerden hesap sorulması için elimizden geleni yapacağız"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Demokrasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu ülkede artık darbeler ve muhtıralar dönemi bitmiştir' - Son Dakika

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