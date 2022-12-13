Ankara'da sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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Ankara'da sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

13.12.2022 09:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. İki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

GÜNCEL KONULARI GÖRÜŞECEKLER

Bugün saat 16.00'da gerçekleşecek görüşmede iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

ERDOĞAN TOPLANTI SONRASI TÜRKMENİSTAN'A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan- Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.

SON GÖRÜŞME 9 KASIM'DAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.

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Son Dakika Politika Ankara'da sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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