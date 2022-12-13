Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
Bugün saat 16.00'da gerçekleşecek görüşmede iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan- Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.
Son Dakika › Politika › Ankara'da sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek - Son Dakika