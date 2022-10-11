Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende bakan yardımcısını uyardı: Kesme, kesme, sabırlı ol - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende bakan yardımcısını uyardı: Kesme, kesme, sabırlı ol

11.10.2022 14:46

Çanakkale Ayvacık - Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un kurdeleyi kesmek için acele etmesi üzerine devreye girerek, "Kesme, kesme. Sabırlı ol" diyerek uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Çanakkale Ayvacık- Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

BAKAN YARDIMCISINI UYARDI: SABIRLI OL

50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürecek tünellerin kurdele kesiminde ise ilginç bir olay yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Erdoğan'ın ismini okumasından sonra elindeki makasla kurdeleyi kesmeye yeltendi. Bunu fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kesme, kesme. Sabırlı ol" diyerek İskurt'u uyardı. Daha sonra Erdoğan'ın diğer isimleri anons etmesiyle birlikte kurdele töreni gerçekleştirildi.

"KAZANCIMIZ YILDA 133 MİLYON LİRAYA TEKABÜL EDECEK"

Törenin başında bir konuşma yapıp projeyi anlatan Erdoğan, "Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünelleriyle birlikte toplamda 9,6 kilometrelik bu yol, Balıkesir ve İzmir'e ulaşımı sağlayan kuzey-güney aksının en önemli kısımlarından biridir. Böylece geçtiğimiz mart ayında hizmete açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'yle bölgede hızlanan trafiğe cevap verecek, yatırım bedeli 4,6 milyar lira olan bir projeyi daha şehrimize kazandırmış oluyoruz. Açtığımız tüneller sayesinde Kazdağları'nın tabiatına en küçük bir zarar vermeden, Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık 2,5 kilometre kısalttık. Daha önce 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle hem zamandan hem yakıttan hem de emisyondan elde ettiğimiz kazanç, yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

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