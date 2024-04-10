Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Cezayir ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; İsrail ile Filistin arasında kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil çözüm için Türkiye'nin Cezayir ile müşterek gayretlerini artırmaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. - ANKARA
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mücadele, teröristlerin tamamen etkisiz hale getirilene kadar devam edecek.
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Programa ilçe Kaymakamı, Belediye Başkanı ve protokol üyeleri katıldı.
CHP Bursa İl teşkilatı, bayramlaşma programında bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'yı dünya kentleri ile yarışır hale getireceklerini söyledi.
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