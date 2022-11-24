CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Vizyon nedir kendisine öğreteceğim - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Vizyon nedir kendisine öğreteceğim

24.11.2022 09:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "3 Aralık'a kadar sabredin. Yeni bir vizyon açıklayacağız" sözlerini, "Bir vizyon açıklamaya hazırlandığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk" şeklinde yorumladı. Bu değerlendirmenin sorulduğu Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a seslenip, "3 Aralık'ta gelsin, benim konuşmamı dinlesin. Vizyon nedir kendisine öğreteceğim" ifadelerini kullandu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu önceki gün TBMM'deki grup konuşmasında; "Sabredin, 3 Aralık'a kadar sabredin. 3 Aralık'ta yeni bir vizyonu açıklayacağız. Vizyonumuz hazır, 3 Aralık. Ekiplerimiz hazır, yatırımcılar hazır, taze para da hazır. Türkiye'yi bu beladan sonuna kadar kurtaracağız" demişti.

ERDOĞAN: MEMNUNİYET DUYDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dünkü grup toplantısında; "Bu zatın siyasi hayatında ilk kez bir vizyon açıklamaya hazırlandığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk. Bizim asıl güreşmek istediğimiz minder işte burasıdır" açıklamasını yapmıştı.

"3 ARALIK'TA GELSİN BENİ DİNLESİN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ormancılar Buluşması'na katılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP liderine Erdoğan'ın açıklamaları da soruldu. Kılıçdaroğlu, "Kendisine bir çağrım var: 3 Aralık'ta gelsin, benim konuşmamı dinlesin. Vizyon nedir kendisine öğreteceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın, Erdoğan'ın da endişesi olmasın. Erdoğan'ın ufku nasıl aşılırmış ben vizyon konuşmasında ona göstereceğim." dedi.

YORUMLAR (4)
  • kenan mutlu: NEEYY!!!KILIÇDAROĞLU VİZYON MU DEMİŞ,BAY KEMAL NE ANLAR VİZYONDAN ,ONLARIN VİZYONU İÇMEKTEN ÖTEYE GİDEMEZ. Cevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır
  • Murat Güncan: Yalan söylemekte üstünüze yok.Kiluçdaroğlunu ne zaman içerken gördün? 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Vizyon nedir kendisine öğreteceğim - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Vizyon nedir kendisine öğreteceğim - Son Dakika
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