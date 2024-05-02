Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özel'i kabulü sona erdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özel'i kabulü sona erdi

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezinde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Özel çıkışta teşekkür ederek açıklamalarda bulunmadı.

02.05.2024 18:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özel'i kabulü sona erdi

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezinde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan hazır bulundu. Özel çıkışta teşekkür ederek açıklamalarda bulunmadı. CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirmek için kurmayları ile bir araya gelmek için CHP Genel Merkezine gittiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, CHP Genel Başkanı Özel\'i kabulü sona erdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özel'i kabulü sona erdi - Son Dakika

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