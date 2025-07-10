Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten dikkat çeken yanıt

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK terör örgütünün silah bırakmasına saatler kalırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önceki gün katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacağını söyledi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ÇOK KAPSAMLI BİR KAMP HAZIRLIĞI YAPILDI

Erdoğan'ın ne açıklayacağı merak konusu olurken, AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yeni bir açıklama geldi. tv100 canlı yayınına katılan Çelik şunları söyledi: "Çok kapsamlı bir kamp hazırlığı yapıldı. Hemen hemen bütün konular ele alınacak. Yarın bu silah bırakma sürecinin gerçekleşmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız Cumartesi günü sabah bu gelinen noktayla ilgili ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak.

"CUMARTESİ GÜNÜ HEPİMİZ DİNLEYECEĞİZ"

Epey zamandır dış politikayla ilgili yoğun bir temas yürütüyor. O konularla ile ilgili gelişmeler var. Ukrayna- Rusya meselesinden Gazze meselesine kadarki çerçevede o konuşmada bütün bunlarda gelinen aşamayı söyleyecek. Bütün bu Terörsüz Türkiye ile ilgili adımlar atılması halinde yarınki beklentimizin hayata geçmesiyle beraber ilk değerlendirmesini Cumartesi sabah yapmış olacak. Hep bir müjde bekleniyor. Aslında tarihi bir konuşma. Gelinen bütün bu gelişmeyi değerlendirdiğinde hepimiz dinleyeceğiz."

AK PARTİ KIZILCAHAMAM'DA TOPLANIYOR

AK Parti, 11-12-13 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kızılcahamam'da istişare kampına girecek. Bakanlar, milletvekilleri ve parti yönetiminin katılacağı kampta Terörsüz Türkiye olarak tanımlanan yeni süreç, yeni anayasa çalışmaları ve yerel yönetimlere yönelik yeni düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN: PRANGAYI SÖKÜP ATIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına "Bu cennet vatanın, bu şanlı bayrağın bize kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olduğunu hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İnşallah önce Terörsüz Türkiye ardından Terörsüz Bölge hedefimize ulaşarak şehitlerimizin ruhlarını şad edecek, onların fedakarlıklarının boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz. Daha önce de pek çok kez ifade ettim. Terörsüz Türkiye çalışmalarının hiçbir yerinde şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, onların ruhunu incitecek bir adım yoktur ve olamaz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerlerin rehberliğinde, Türkiye'yi inşallah yarım asırlık bir musibetten kurtarıyor, ülkemizin ayağına vurulmuş bu kanlı prangayı tamamen söküp atıyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıklarıyla yazılan kardeşlik destanımızı çok daha güçlü, çok daha muhkem bir şekilde geleceğe taşıyoruz." demişti.