Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve çocuk bayramını kutladı. Erdoğan, geleceğin teminatı olan çocukların her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ettiğini belirtti ve Atatürk başta olmak üzere ülkenin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıdığını ifade etti.

23.04.2024 14:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum. Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104'üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum. Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı - Son Dakika
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