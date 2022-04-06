Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 muhalefet liderine Macaristan benzerliği göndermesi! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 muhalefet liderine Macaristan benzerliği göndermesi!

06.04.2022 19:19

Macaristan'daki siyasi yapının Türkiye'dekine benzemesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Normal şartlarda sokakta rastlaşsalar selam vermeyecek olanları aynı masa etrafında bir araya getirmiştir, altılı. Aynısı Macaristan'da da oldu. Orada da altılı çıktı. Aynı merci, aynı odak Macaristan'da da koordinatör oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleri ile buluşma toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"AYNISI MACARİSTAN'DA ÇIKTI"

Macaristan'da genel seçimleri Viktor Orban'ın liderliğindeki koalisyona kaybeden 6'lı muhalefet liderine değinen Erdoğan, aynı siyasi yapının Türkiye'de olduğunu vurgulayarak, "En şanlı zaferi 15 Temmuz olan bu yeni dönemde Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç haline gelme hızının nasıl arttığına hep birlikte şahit olduk. 2023 aynı zamanda bizim kalkınma programlarımızın da dönüm noktasıdır. Önümüzdeki yılı önemli kılan Haziran'da yapılacak seçimlerdir. Bu seçim öylesine önemlidir ki, normal şartlarda sokakta rastlaşsalar selam vermeyecek olanları aynı masa etrafında bir araya getirmiştir, altılı. Aynısı Macaristan'da da oldu. Orada da altılı çıktı." ifadelerini kullandı.

"AYNI ODAK MACARİSTAN'DA DA KOORDİNATÖR OLDU"

Erdoğan, sözlerinin devamında, "Aynı merci, aynı odak Macaristan'da da koordinatör oldu. Aynı hesap burada da devam ediyor. Bunlara karşı çok gayret edip, gereken dersi de inşallah şu kalan süre içerisinde mahalle, mahalle dolaşmak suretiyle, kadın kollarımız aynı şekilde kapı kapı dolaşarak 2023 Haziran'ını Cumhur İttifakı olarak Allah'ın izniyle hedefe kavuşurcasına gerçekleştirmemiz lazım." diye konuştu.

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