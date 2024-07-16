Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: Silahlar terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müttefiklerimiz tarafından ülkemize adeta binbir nazla verilen silahlar, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor"

" İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe, biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz"

"Türkiye coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibarıyla tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir"

"Bizi, kimsenin kendi dar kalıplarına hapsetmesine izin veremeyiz. Biz ne Batı için Doğu'ya sırtımızı döneriz ne Doğu için Batı'yı ihmal ederiz"

"Haberleşme uydusu üreten ilk 11 ülke arasına girdik"

ANKARA - Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müttefiklerimiz tarafından ülkemize adeta binbir nazla verilen silahlar, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor. İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe, biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz. Türkiye coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibarıyla tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Bizi, kimsenin kendi dar kalıplarına hapsetmesine izin veremeyiz. Biz ne Batı için Doğu'ya sırtımızı döneriz ne Doğu için Batı'yı ihmal ederiz. Haberleşme uydusu üreten ilk 11 ülke arasına girdik" dedi.