Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan, Belediye Başkanı Öntürk\'e ziyaret

Politika

"Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130.000 Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ni gerçekleştirmek üzere Hatay'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makamında ağırlayan Başkan Mehmet Öntürk'e Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Hatay'da ağırlamaktan şeref duyduklarını belirten Başkan Öntürk, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hatay'ın yeniden ihya ve imarında verdiği büyük desteklerden ötürü minnettar olduğunu ileterek, Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara dair bilgiler verdi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehrin ihtiyaçlarını da ileten Öntürk, "Hiçbir ilçemize ayrım yapmadan çalışmaya devam edecek, Hatay'ımızı ayağa kaldıracağız" dedi. - HATAY