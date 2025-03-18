Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan eşi Emine Erdoğan\'ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Devlet Konukevi'nde düzenlenen, huzurevi sakinleri ve ülke genelinden gelen yaşlıların katıldığı iftara sürpriz ziyarette bulundu.

18.03.2025 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Devlet Konukevi'nde düzenlenen, huzurevi sakinleri ve ülke genelinden gelen yaşlıların katıldığı iftara sürpriz ziyarette bulundu.

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Devlet Konukevi'nde, huzurevi sakinleri ve ülke genelinden gelen yaşlıların katılımıyla "Vefa İftarı" programı düzenlendi. Basına kapalı gerçekleşen programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle yaptığı iftarın ardından, Devlet Konukevi'ne gelerek yaşlılara sürpriz yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarın ardından yaşlılarla samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı iftar programında, 75 yaşındaki hafız Abdülkadir Sağlam tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Yaşlıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürprizi ve Emine Erdoğan'ın ilgisi dolayısıyla memnuniyetlerini ilettiği programda, dedesi Çanakkale şehidi, eşi ve damadı 15 Temmuz şehidi olan Vehibe Sayın da hikayesini paylaştı.

Emine Erdoğan'dan "Vefa İftarı" paylaşımı

Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle değerli büyükleri, Milletin Evi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asırlık çınarlarımızla, rahmet dolu Ramazan ayının manevi huzurunu paylaşarak hasbihal ettik, hasret giderdik. Bu anlamlı akşamı ziyaretleriyle taçlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çok şükür ki, evlerimizin ve kalplerimizin baş köşesinin, her zaman büyüklerimize ait olduğu bir kültürümüz var. Onların öğütleri, hayat yolumuzun pusulası, duaları dayanağımız. Unutmamalıyız ki yaşlılarımıza yardımcı olmak, bakımlarını üstlenmek ve onlara karşı hürmeti elden bırakmamak kulluk vazifemizdir. Bu özel buluşma vesilesiyle tüm kıymetli büyüklerimizin Ramazan-ı Şerifi'ni kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Politika, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek
CHP İmamoğlu kararını YÖK’ün önünde protesto etti CHP İmamoğlu kararını YÖK'ün önünde protesto etti
Zelenskiy’den kısmi ateşkes kararına ilk yorum Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum
İmamoğlu’nun diplomasının iptali dünya basının: Usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi İmamoğlu'nun diplomasının iptali dünya basının: Usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi
CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor
Yemen’deki Husilerden İsrail’e Balistik Füze Saldırısı Yemen'deki Husilerden İsrail'e Balistik Füze Saldırısı
Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı Orduya ’’vurmayın’’ emri Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya ''vurmayın'' emri
İmamoğlu’nun adaylığı tehlikeye girdi CHP’nin bundan sonraki yol haritası karışık İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık
İşte İmamoğlu’nun diplomasının iptal gerekçesi İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi
İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı Meclis’te protesto İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı! Meclis'te protesto

23:39 Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
23:16 Zelenskiy’den kısmi ateşkes kararına ilk yorum Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum
19:18 İşte İmamoğlu’nun diplomasının iptal gerekçesi İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi
18:53 Ekrem İmamoğlu’ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama
18:11 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
09:46 Bu bir rekor Osimhen, Galatasaray’a servet kazandıracak Bu bir rekor! Osimhen, Galatasaray'a servet kazandıracak
09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
09:33 Altında tüm rekorlar geride kaldı Ulaştığı son seviye inanılmaz Altında tüm rekorlar geride kaldı! Ulaştığı son seviye inanılmaz
09:24 Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia
09:22 Tanyeli’nin Taylan’dan duygusal paylaşım Tanyeli'nin Taylan'dan duygusal paylaşım
08:57 Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 23:54:39. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.