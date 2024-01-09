Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta\'ya geçmiş olsun telefonu

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Cami İmamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefon görüşmesi yaparak Fatih Camii İmamı Usta'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

"BU SALDIRIYI KINIYOR, GEÇMİŞ OLSUN DİYORUZ"

Murat Kurum, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Dün yaşanan menfur saldırı sonrası Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da telefonda görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bir kez daha yaşanan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun diyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Camisi'nde namaz sırasında slogan atıp sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem, hastaneye kaldırılmıştı.