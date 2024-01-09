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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu

Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı ziyaret eden İBB Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Usta ile görüştürdü. Görüşmede Erdoğan, Usta'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Boğazından bıçaklanan Usta'nın ise konuşmakta zorluk çektiği görüldü.

09.01.2024 - 12:33,  Güncelleme: 12:36
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Cami İmamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefon görüşmesi yaparak Fatih Camii İmamı Usta'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

"BU SALDIRIYI KINIYOR, GEÇMİŞ OLSUN DİYORUZ"

Murat Kurum, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Dün yaşanan menfur saldırı sonrası Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da telefonda görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bir kez daha yaşanan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun diyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Camisi'nde namaz sırasında slogan atıp sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem, hastaneye kaldırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta\'ya geçmiş olsun telefonu
YORUMLAR (12)
  • osman şahin: AKP nin süper seçim malzemesi çıktı Fatih cami imamı Yanıtla 61 104
  • Serkan Basar: keşke somali cumhurbaşkanın oğlunun öldürdüğü ekmek peşinde koşan kurye kardeşimize de böyle hassas olunsaydı Yanıtla 80 11
  • süleyman hakan gökşen: pek sayın başkan adayımız Murat Kurum beyefendi, bundan sonra bu tip hadiseleri pas geçmez...imam hatip çıkışlı kim saldırıya uğrarsa mutlaka ziyaretine gider... Yanıtla 28 33
  • Necati Kaya: Mesela Gaziantepte hasta yakinı tarafindan katledilen uzman kardiyologun eşine,annesine babasınada taziye telefonu etseydi,mesela urfada okul bahcesinde bir ögrencinin 4 yakını tarafından ölduresiye dovulen öğretmenede geçmiş olsun deseydi telefonda. Onlarda en az imam kadar kutsal gorevlerini yapıyorlardı.Bu toplum nasıl bu hale getirildi. Yanıtla 24 19
  • Korul Nuri: Serkan kardes bu konuyada bir yorumunu bekliyorum,Gecmis olsun. Yanıtla 13 8
  • Korul Nuri: olunduya Serkan bak hakka girme,Bizzat aileyle ilgilenildi.Sen o haberi kacirmis olmalisin.Serkan Kardesim. 10 10
  • Korul Nuri: ben serkanla ugrasirken simdi sen sacmaliyorsun Osman ne alakasi var? 13 3
  • Okan Kuvvet: Ne diye slogan atmış bilen varmı Yanıtla 8 0
  • Şbn Şbn: Ne kadar boş bir beyin taşıyorsun 0 5
  • Beşiktaş 1903: Onların oy getirisi yok 0 0
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Gündem, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu - Son Dakika
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