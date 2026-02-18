Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li

Erdoğan\'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP\'li
18.02.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "500 bin lirayla geçinemiyorum" sözleri eleştiri konusu olan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan ile emeklilerle ilgili sözleri tartışma yaratan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a konuşma yasağı getirdiği iddia edildi.

AK Parti'nin değişen medya stratejisi sonrasında yaptıkları açıklamalarla eleştirilerin hedefi olan iki milletvekili için devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi.

2 MİLLETVEKİLİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ekran önünde yaptıkları bazı açıklamalarla tartışma yaratan iki vekiline konuşma yasağı getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN İSİM LİSTEDE

Bu isimlerin ilki CHP'den AK Parti'ye geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufak Çakır oldu. Çakır, Mersin'de bir programda emekliler üzerine yaptığı konuşmada "Efendim 20 bin lira ney? Emekli maaşı. Bunun üzerinde tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz? Suriye'de elini koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya!" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li

"500 BİN LİRAYLA GEÇİNEMİYORUM"

Çakır'ın sözlerinden büyük bir kesimin rahatsız olduğu ve Erdoğan'ın bunun üzerine devreye girdiği öne sürülürken konuşma yasağı getirilen ikinci isimse AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan oldu.

Özcan, Çorlu'da yaptığı bir konuşmada milletvekili maaşı ve emekli aylığı toplamı olan yaklaşık 500 bin TL'nin kendisinin geçimi için yetersiz olduğunu söylemişti. Özcan, "Gelirimi ve ödemelerimi size vereyim, siz bu işin altından kalkın" ifadeleriyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li - Son Dakika

Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Ocaktaki düdüklü tencere patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi Ocaktaki düdüklü tencere patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi

15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
14:54
Erdoğan’dan komisyon raporuna ilk yorum Süreç için yeni adres verdi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:41
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 16:15:19. #7.11#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.