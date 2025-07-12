Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye'nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye'nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti.
Erdoğan Türkiye ve Irak'ın karşılıklı kazanç esasıyla Kalkınma Yolu başta olmak üzere bir çok alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtti.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı ile kritik görüşme! Terörsüz Türkiye mesajı dikkat çekti - Son Dakika
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