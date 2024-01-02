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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e yönelik operasyonların sonuçları ciddi olabilir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e yönelik operasyonların sonuçları ciddi olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MİT ve Emniyet'in İsrail istihbaratına yönelik operasyonlarıyla ilgili olarak yaptığı uyarıyı paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail\'e yönelik operasyonların sonuçları ciddi olabilir
02.01.2024 - 18:53,
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT ve Emniyetin, İsrail istihbaratına yönelik operasyonlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye'nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur." sözlerini paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabından, MİT ve Emniyet tarafından İsrail istihbaratına yönelik operasyonlarla ilgili paylaşım yaptı.

Fahrettin Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Aralık 2023'te Katar programı dönüşünde, ABD'li Wall Street Journal gazetesindeki "İsrail'in, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planlarının olduğu" yönündeki haberin hatırlatılması üzerine gazetecilere yaptığı açıklamadan bir bölüme yer verdi.

???????Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerini paylaştı:

"Bunlar demek ki Türkiye'yi tanımıyorlar. Türkleri tanımıyorlar. Bizi tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler. Türkiye'de böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette ödemeye mahkum olurlar. Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye'nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir."

Kaynak: AA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, İsrail, Güvenlik, Politika, Son Dakika

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