Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyaretinden dönüşünde gazetecilerin DEM Parti sorusuna cevap vererek kayyum sinyali verdi. Erdoğan, birliğe ve bütünlüğe zarar veren eylemlere karşı hukuki yanıtın verileceğini belirtti ve herkesin buna hazır olması gerektiğini vurguladı.

23.04.2024 12:22  Güncelleme: 12:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyaretini tamamlamasının ardından beraberindeki gazeteciler ile birlikte yurda döndü. Erdoğan, uçak yolculuğu sırasında kendisine yöneltilen DEM Parti sorusuna dikkat çeken bir yanıt vererek kayyum sinyalinde bulundu ve, "Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz. Buna bir defa herkesin hazır olması gerekir." ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimleri sonrasında DEM Parti'nin kazandığı Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında İstiklal Marşı'nın okutulmaması ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise Türk bayrağının kaldırılması büyük tepki çekmiş, İçişleri Bakanlığı olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

DEM PARTİ'Lİ BELEDİYELERDE YAŞANANLAR ERDOĞAN'A SORULDU

Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaşanan bu gelişmeleri, "Efendim son birkaç gündür DEM Parti'yle ilgili bir tartışma var. Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinin meclis açılışında İstiklal Marşı'nın okunmadığı ve Bayrağımızın kaldırıldığı iddiaları sebebiyle İçişleri Bakanlığı zaten mülki müfettiş görevlendirdi, bu kamuoyuyla paylaşıldı. Bugün Sayın Bahçeli'nin çok sert eleştirileri vardı. Sizin değerlendirmeleriniz nedir?" ifadeleriyle sordu.

"HUKUK DEVLETİNDE BUNUN KARŞILIĞI VARDIR"

Erdoğan, "Bu konuyu İçişleri Bakanlığımız şu anda kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Türkiye'de hepimizi temsil eden değerler vardır. Bunları dışlamak, bunlara saygısızlık etmek, birlik ve bütünlüğümüze kastetmek anlamına gelir ve tabii ki hukuk devletinde bunun da bir karşılığı vardır. Bunları daha önce de söyledim. Teröre destek vermek, terörle müşterek hareket etmek şüphesiz ki bizim değerler silsilemize saldırıdır ve bununla ilgili olarak da Anayasanın çok açık hükümleri vardır. Türk'ü de Kürt'ü de Laz'ı da Çerkez'i de diğer gruplar da bu ülkenin hür ve eşit vatandaşlarıdır. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek." sözleriyle yanıt verdi.

"DAHA ÖNCE HANGİ YANIT VERİLDİYSE AYNISI SÜRPRİZ OLMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz. Buna bir defa herkesin hazır olması gerekir. Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar Anayasa hükmünün icrasından başka bir şey değildir. Aynı durum şu anda benim için de geçerlidir. Anayasa'nın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini de ödemeye hazır olmalıdır." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti, Kayyum, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet Ateş: Dünyanın hiç bir yerinde devlete bayrağına düşman olan seçime sokulmaz maaş yardım vs verilmez. Gereken biran önce yapılsın. 68 20 Yanıtla
  • Ali Kublay: Nerde PKK'lı varsa sıksínlar kafasina sorun biter 17 3 Yanıtla
  • İslam Solmaz: Zaten gel gel yapıyorlar. 9 1 Yanıtla
  • Azat Deniz: Van halkı kayyuma karşı buyrun tekrar deneyin 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz - Son Dakika
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