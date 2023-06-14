Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kaptan" çıkışına yanıt: Gemi bordasından çok kötü çarptı

KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim yenilgisi sonrası partisinde değişim çağrıları yapılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" sözleri soruldu.

"GEMİ ŞU ANDA BORDASINDAN ÇOK KÖTÜ ÇARPTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu soruya şöyle yanıt verdi: "O partinin ne kaptanıyım ne güverte lostromosuyum. Ben AK Parti'nin kaptanıyım, bana AK Parti'yi sorun. Onu da Kılıçdaroğlu'nu yakaladığınızda ona sorun. Yani onlarda kaptan ne yaptıysa yaptı zaten, gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı.

"KİMİNLE NE YAPIYOR, BİZİ HİÇ İLGİLENDİRMEZ"

Her şey ortada. Kiminle yarışıyor, kiminle ne yapıyor, bizi hiç ilgilendirmez. Biz şu anda seçimi elhamdülillah başarılı bir şekilde tamamladık, bitirdik. Onlarda ise altılı masa, dokuzlu masa, on birli masa; ortada masa kalmadı zaten, dağıldı iyice… Şimdi bunu bana sorarsan bu olmaz. Milletim en güzel kararı verdi. Hayırlısı olsun."