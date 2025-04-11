Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü. Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Türkiye ile Kosova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğunu, iki ülkenin 1 milyar Euro'luk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını, hedefin 3 milyar Euro'ya yükseltilebileceğini ifade etti.
Öte yandan, iki lider arasındaki görüşme öncesinde dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul sırasında Osmani'nin Türkçesi ile ilgili yaptığı espri tebessüm ettirdi. Erdoğan, Kosovalı mevkidaşına, "Türkçeyi yani bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun." diye seslendi.
Erdoğan'ın bu sözlerine Türkçe karşılık veren Osmani ise, "Evet öğreniyorum, sizinle biraz pratik yapmam lazım." dedi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun - Son Dakika
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