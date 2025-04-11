Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü. Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

1 MİLYAR EURO'LUK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Görüşmede, Türkiye ile Kosova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğunu, iki ülkenin 1 milyar Euro'luk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını, hedefin 3 milyar Euro'ya yükseltilebileceğini ifade etti.

ERDOĞAN'DAN TEBESSÜM ETTİREN ESPRİ

Öte yandan, iki lider arasındaki görüşme öncesinde dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul sırasında Osmani'nin Türkçesi ile ilgili yaptığı espri tebessüm ettirdi. Erdoğan, Kosovalı mevkidaşına, "Türkçeyi yani bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun." diye seslendi.

"SİZİNLE PRATİK YAPMAM LAZIM"

Erdoğan'ın bu sözlerine Türkçe karşılık veren Osmani ise, "Evet öğreniyorum, sizinle biraz pratik yapmam lazım." dedi.