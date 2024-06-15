Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: "Gönül gönüle vererek bayramı tam anlamıyla kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: "Gönül gönüle vererek bayramı tam anlamıyla kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

15.06.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında, "Millet olarak her zamankinden daha fazla gönül birliğine, kalp birliğine, dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklamasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahade ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, İsrail'in Gazze'deki katliamları, terörle mücadele, enflasyon, siyasette yumuşama süreci gibi konulara ilişkin görüşlerini açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Özellikle Gazze'de soykırımcı İsrail'in mezalimi altında bayramı idrak eden kardeşlerimizin Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor acı çeken zulme ve hergün katliama uğrayan kardeşlerimizinde bir an önce huzura, güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum.

Bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst seviyede yaşandığı günlerdir. Bayramlar yetimlerin, öksüzlerin, garip gurebanın hatırlandığı, akrabalık ve komşuluk münasebetlerin sıklaştığı millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlkendiğimiz günlerdir.

Atalarımız, 'gözden ırak olan gönülden de ırak olur' demişlerdir. Millet olarak her zamankinden daha fazla gönül birliğine, kalp birliğine, dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasıan katkı sağladığını memnuniyetle müşahade ediyoruz. İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum.

"Enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik"

Hükümet olarak önümüzde dört yıllık icraat dönemi bulunuyor. Dünyada yüksek seyreden enflasyon hala endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Aşımıza, işimize, ekmeğimize ortak olan enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik. Ekonomi programımız üretim, istihdam ve ihracat tarafında meyvelerini veriyor. Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren inşallah güzel neticeler alacağız. Çiftçisinden, memuruna beyaz yakalısından işçisine kadar bu milletin refahını yükselten gelişmiş ülkeler seviyesine getiren bir iktidarız. Salgın, savaşlar, küresel kriz gibi sebeplerle tekrar nükseden enflasyon sorununu geçmişte olduğu gibi tek haneli rakamlara mutlaka indireceğiz. Bölücü terör belasına son verinceye kadar operasyonlarımız devam ettireceğiz."

Türkiey'nin Gazze'ye 55 bin tonu yardım gönderdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'le olan tüm ticari işlemleri durdurduk. Uluslararası Adalet Divanı'nındaki soykırm davasına müdahil olma kararı aldık. Filistin Devleti'nin tanınması için en yoğun çaba harcayan ülkelerdeniz. Çocuk katili İsrail'in ve destekçilerinin tüm barbarlıklarına rağmen zafer inşallah Filistin halkının olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: 'Gönül gönüle vererek bayramı tam anlamıyla kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 12:50:14. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: "Gönül gönüle vererek bayramı tam anlamıyla kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement