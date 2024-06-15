Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: "Gönül gönüle vererek bayramı tam anlamıyla kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum"

Politika

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında, "Millet olarak her zamankinden daha fazla gönül birliğine, kalp birliğine, dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklamasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahade ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, İsrail'in Gazze'deki katliamları, terörle mücadele, enflasyon, siyasette yumuşama süreci gibi konulara ilişkin görüşlerini açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Özellikle Gazze'de soykırımcı İsrail'in mezalimi altında bayramı idrak eden kardeşlerimizin Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor acı çeken zulme ve hergün katliama uğrayan kardeşlerimizinde bir an önce huzura, güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum.

Bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst seviyede yaşandığı günlerdir. Bayramlar yetimlerin, öksüzlerin, garip gurebanın hatırlandığı, akrabalık ve komşuluk münasebetlerin sıklaştığı millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlkendiğimiz günlerdir.

Atalarımız, 'gözden ırak olan gönülden de ırak olur' demişlerdir. Millet olarak her zamankinden daha fazla gönül birliğine, kalp birliğine, dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasıan katkı sağladığını memnuniyetle müşahade ediyoruz. İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum.

"Enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik"

Hükümet olarak önümüzde dört yıllık icraat dönemi bulunuyor. Dünyada yüksek seyreden enflasyon hala endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Aşımıza, işimize, ekmeğimize ortak olan enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik. Ekonomi programımız üretim, istihdam ve ihracat tarafında meyvelerini veriyor. Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren inşallah güzel neticeler alacağız. Çiftçisinden, memuruna beyaz yakalısından işçisine kadar bu milletin refahını yükselten gelişmiş ülkeler seviyesine getiren bir iktidarız. Salgın, savaşlar, küresel kriz gibi sebeplerle tekrar nükseden enflasyon sorununu geçmişte olduğu gibi tek haneli rakamlara mutlaka indireceğiz. Bölücü terör belasına son verinceye kadar operasyonlarımız devam ettireceğiz."

Türkiey'nin Gazze'ye 55 bin tonu yardım gönderdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'le olan tüm ticari işlemleri durdurduk. Uluslararası Adalet Divanı'nındaki soykırm davasına müdahil olma kararı aldık. Filistin Devleti'nin tanınması için en yoğun çaba harcayan ülkelerdeniz. Çocuk katili İsrail'in ve destekçilerinin tüm barbarlıklarına rağmen zafer inşallah Filistin halkının olacaktır" dedi.