Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla ve Bodrum için yeni proje ve yatırım müjdesi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla ve Bodrum için yeni proje ve yatırım müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Muğla ve Bodrum için yeni proje ve yatırım müjdesi

Muğla'da çeşitli programlara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla genelinde devam eden ve planlanan projeleri de açıkladı.

22.12.2024 02:26  Güncelleme: 02:27
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Muğla'da çeşitli programlara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla genelinde devam eden ve planlanan projeleri de açıkladı. Ulaşımdan spora, içme suyundan sağlık tesislerine kadar birçok projenin haberini veren Erdoğan, Muğla ve ilçeleri için çok sayıda yatırım projesinin müjdesini verdi.

Bodrum Stadı ve spor tesisi projeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bodrum Stadı ve spor salonu için arazi çalışmalarının tamamlandığını ve Fethiye Stadı için proje çalışmalarının bittiğini belirtti. Bu projelerin inşaatlarına başlanacağını vurgulayan Erdoğan, "İnşallah bu projelerin de ihalesini yapıp inşaatına başlayacağız" dedi.

Muğla'daki diğer büyük projeler

Erdoğan, Muğla'daki diğer projelerle ilgili de bilgi verdi. Marmaris'te 2 bin kişilik spor salonu, gençlik merkezi ve tenis kortlarının inşaatına devam ettiklerini belirten Erdoğan, Menteşe ilçesinde 6 bin seyirci kapasiteli stadyum ve tartan atletizm pisti yapımı için bu ayın 26'sında ihale yapılacağını açıkladı. "Şimdiden hayırlı olsun," diyen Erdoğan, bu projelerin hayata geçmesinin Muğla'ya büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Sağlık tesisleri ve millet bahçeleri

Sağlık alanında büyük adımlar atıldığını belirten Erdoğan, Muğla'da 12 sağlık tesisinin plan, proje ve ihale çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ayrıca, Muğla'da 6 millet bahçesi projesi olduğunu belirten Erdoğan, "Yatağan ve Seydikemer millet bahçelerimiz açılışa hazır hale geldi. Dalaman, Ula'daki Akyaka, Köyceğiz ve Ortaca'daki Sarıgerme millet bahçelerimizin projelendirme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Su projeleri ve ulaşım yatırımları

Bodrum'a yönelik su projelerini de açıklayan Erdoğan, Sandras İçme Suyu Projesi ile Muğla İl Merkezi'nin su ihtiyacını karşılayacaklarını belirterek "Toplam 7,6 milyar lira maliyetli proje ile 7,32 milyon metreküp su depolanacak, günlük 45 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi ve 80 kilometrelik isale hattı yapılacak" dedi. Ayrıca, Bodrum Barajı projesiyle yıllık 13,2 milyon metreküp su depolanacağını ve 135 bin metreküp arıtma kapasitesiyle Bodrum'un su sorununa çözüm getirileceğini açıkladı. Bodrum-Yalıkavak yolunun kalan 7 kilometrelik kısmının ihalesinin yapıldığını ve inşaat çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Erdoğan, Muğla'daki ulaşım projeleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Muğla-Kale yolu üzerindeki çalışmalarının sürdüğünü belirten Erdoğan, Yalıkavak yolunu 2025'te, Seydi Kemer-Kalkan ve Didim- Milas yolunu 2026'da, Söğüt-Seydikemer arasını ise 2027'de bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yerel yönetimlere eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'daki yerel yönetimlerin içme suyu gibi temel sorunlara çözüm üretmediğini belirterek, "Görevi içme suyu sorununu çözmek olanlar, bunu görmezden geliyor" dedi. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde su sorunlarıyla nasıl başa çıktıklarını hatırlatarak, Muğla'daki yerel yönetimlere bu konuda adım atmaları gerektiğini söyledi.

Muğla'nın kalkınması için çalışmalar devam ediyor

Erdoğan, Muğla'nın kalkınması adına önemli projelerin hayata geçirildiğini belirterek, "Muğla'nın doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli çok yüksek. Ancak yerel yönetimler bu avantajları değerlendirme konusunda yetersiz kaldığını üzülerek görüyoruz. Biz ise Muğla'nın kalkınması ve sorunlarının çözümü için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Muğla İl Kongresi'nin ardından Marmaris'te sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Programda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Muğla'nın sorunları hakkında bilgi sundu. Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat'ın da katılıdğı toplantıda Erdoğan'la aynı masada oturan Polat Bodrum FK hakkında bilgilendirmede bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla ve Bodrum için yeni proje ve yatırım müjdesi - Son Dakika

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