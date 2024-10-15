Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önderoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada yaralanan Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyareti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Betül Önderoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada yaralanan AK Parti 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök'ün, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı kızı Ayşenur Gök'ü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun 12 Ekim'de hayatını kaybettiği kazada yaralanan AK Parti 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök'ün, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı kızı Ayşenur Gök'e Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
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