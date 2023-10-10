Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye tepki: İşine geldiği zaman ortak, işine geldiği zaman terör örgütlerini eğitiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunarak, ABD F-16'sı tarafından Suriye'de düşürülen Türk SİHA'sını gündemine aldı. ABD'ye tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Bunu ne ile izah edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Federal Şansölyesi Nehammer ile ortak basın toplantısında ABD'ye sert eleştirilerde bulundu.
Suriye'nin kuzeyinde düşürülen Türk SİHA'sı üzerinden Washington yönetimini eleştiren Erdoğan, "Türkiye'nin insansız hava aracını Amerika düşürüyor. Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Bunu ne ile izah edeceğiz? İşine geldiği zaman ortak, işine geldiği zaman Amerika maalesef terör örgütlerini eğitiyor. Bunları da görelim." ifadelerini kullandı.
Öte yandan önceki gün Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye tepki göstererek, "Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır." demişti.
Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/ YPG hedeflerini bombalayan bir Türk SİHA'sı, bölgede uçan bir ABD F-16'sı tarafından düşürülmüştü. Konuya ilişkin konuşan Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, "Üzüntü verici bir olaydı. Bu tür olayların yaşanmasını önlemek için iletişim hatlarını açık tutmaya devam edeceğiz." demişti.
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