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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye tepki: İşine geldiği zaman ortak, işine geldiği zaman terör örgütlerini eğitiyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye tepki: İşine geldiği zaman ortak, işine geldiği zaman terör örgütlerini eğitiyor

Son Güncelleme: 10.10.2023 19:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Federal Şansölyesi Nehammer ile ortak basın toplantısında, ABD'ye ait F-16 savaş uçağı tarafından Suriye'de düşürülen Türk SİHA'sına ilişkin konuştu. Washington yönetimine tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye'nin insansız hava aracını Amerika düşürüyor. Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Bunu ne ile izah edeceğiz? İşine geldiği zaman ortak, işine geldiği zaman Amerika maalesef terör örgütlerini eğitiyor. Bunları da görelim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunarak, ABD F-16'sı tarafından Suriye'de düşürülen Türk SİHA'sını gündemine aldı. ABD'ye tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Bunu ne ile izah edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Federal Şansölyesi Nehammer ile ortak basın toplantısında ABD'ye sert eleştirilerde bulundu.

"İŞİNE GELDİĞİ ZAMAN ORTAK, İŞİNE GELDİĞİ ZAMAN TERÖR ÖRGÜTLERİNİ EĞİTİYOR"

Suriye'nin kuzeyinde düşürülen Türk SİHA'sı üzerinden Washington yönetimini eleştiren Erdoğan, "Türkiye'nin insansız hava aracını Amerika düşürüyor. Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Bunu ne ile izah edeceğiz? İşine geldiği zaman ortak, işine geldiği zaman Amerika maalesef terör örgütlerini eğitiyor. Bunları da görelim." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ HAFIZAMIZA KAYDEDİLMİŞTİR"

Öte yandan önceki gün Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye tepki göstererek, "Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır." demişti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/ YPG hedeflerini bombalayan bir Türk SİHA'sı, bölgede uçan bir ABD F-16'sı tarafından düşürülmüştü. Konuya ilişkin konuşan Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, "Üzüntü verici bir olaydı. Bu tür olayların yaşanmasını önlemek için iletişim hatlarını açık tutmaya devam edeceğiz." demişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye tepki: İşine geldiği zaman ortak, işine geldiği zaman terör örgütlerini eğitiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye tepki: İşine geldiği zaman ortak, işine geldiği zaman terör örgütlerini eğitiyor - Son Dakika
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