Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz"

03.09.2022 16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" "KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağımız dünyada harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir" "En büyük umudumuz TEKNOFEST kuşağı" "Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor" "Yunanistan'a...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz"

"KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağımız dünyada harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir"

"En büyük umudumuz TEKNOFEST kuşağı"

"Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor"

"Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz"

SAMSUN - TEKNOFEST KARADENİZ'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi. Çılgın Türklerin büyüyerek yoluna devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı'nın dünyada harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görüldüğüne dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de bir konuşma yaptı. Konuşmasında özellikle gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ'i 5 günde 670 bin kişi ziyaret ettiğini açıkladı.

Erdoğan, "TEKNOFEST KARADENİZ ülkemizin 81 vilayetinden 107 ayrı ülkeden katılan 154 takım bünyesindeki 600 bin gencin 40 ayrı dalga yarıştığı şölene dönüştü. Bazıları gençlerimizi harflerle kuşaklara ayırıp umutsuzluk oluşturmaya çalışırken asıl gerçek işte burada karşımızda duruyor. Türkiye'nin gerçeği de ihtiyacı da TEKNOFEST kuşağıdır. Bu gençlik bir asır önce Çanakkale'de 7 düveli dize getirmişti. Bu gençlik bir asır önce milli mücadeleyi zafere ulaştırıp, düşmanı denize dökmüştü. Bu gençlik 20 yıldır verdiğimiz her mücadelede bizim de yanımızda yer almış, en büyük güç ve moral kaynağımız olmuştur. Bu gençliğin sadece 15 Temmuz Gecesi yazdığı destan bile başlı başına efsanedir, bir başarıdır. Bu gençliği burada TEKNOFEST KARADENİZ'de görüyorum. Biz gençlerimize güveniyorduk. Birileri ise hep yaptıkları gibi gençlerimizi küçümseyerek bozgunculuk peşindeydi. Zaman bizim haklı olduğumuzu göstermiştir. Dün Nuri Demirarap, Vecihi HÜRKUŞ'a yaptıkları eziyetleri bugünkü gençlerimize yapmak istediklerine izin vermedik, vermeyeceğiz. Biz insanımıza güvendik, insanımıza dayandık. İnsanımıza yol açtık, imkan verdik. Hamdolsun sonuçta dünyanın hayranlıkla izlediği bir yere geldik. Özdemir Bayraktar çocuklarıyla birlikte adımı attı. Bayraktar İHA'ları üretmeye başladılar. Hamdolsun bugün sadece SİHA'lar dünyanın 30'dan fazla ülkesinde ülkemizi gururla teslim ediyor. KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağımız dünyada harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir. Dünyanın her yerinde teknolojik atılımların öncüsü savunma sanayiidir. Yüzde 80 yerli ve milli savunma sanayiine sahibiz" diye konuştu.

"3 milyonluk yarışmacılı teknoloji festivalleri"

Türkiye'ye 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdıklarını belirten Erdoğan, "Göreve geldiğimizde yüzde 20 yerli ve milli. Şimdi yüzde 80 yerli ve milli savunma sanayine sahibiz. Sizlerin her birini teknoloji elçilerimiz olarak görüyorum. Ülkemizde zehir gibi çalışan beyinleri ve yerinde duramayan enerjileriyle henüz kendilerine ulaşamadığımız gençlerimiz var. Onları da bu şölene davet edeceğiz. Türkiye'ye yakışan 600 bin değil, 1-2-3 milyonluk yarışmacılı teknoloji festivalleridir" şeklinde konuştu.

"Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor"

"Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor" ifadesini kullanan Erdoğan şöyle devam etti:

"Son çeyrekte 7,6 büyüdük. Türkiye şu anda büyümede 2. sırada. Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor. Ülkemizi krizlerden ayrıştırarak kendi hedeflerimizden kopmamakta ısrar ediyoruz. Ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimize her türlü desteğimizi veriyoruz."

"Ey Yunan tarihe bak"

"Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek Yunanistan'a sert mesaj veren Erdoğan, "Bu FETÖ değil mi başörtüsü teferruattır diyen. Şimdi nerede Pensilvanya'da. Kimin beslemesi ABD'nin. Şu anda ABD, Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Oradan S300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Aynı Türkiye şimdi kimi alanlarda dünyanın gelişmiş ülkelerinin üzerine çıkan başarılarla kendini ispat ettiriyor. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerleri fırsat kollayarak beklediğinden emin olun. İnşallah bunlara fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'a) Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'a) Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Yunanistan, İzmir'i unutma ileri gidersen bedeli ağır olur'. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Yunanistan, İzmir'i unutma ileri gidersen bedeli ağır olur'.
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: 'İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" - Son Dakika
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