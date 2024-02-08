Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan 2 bin 798 afet konutunun hak sahiplerine teslim kurası toplantısına katıldı. Yüzde 1'i oyları olmadan meclise girenlerin bay Kemal'i sırtından bıçakladığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kalıcı konutların teslimi ve miting için Adıyaman'a geldi. Afet konutlarının teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzde 1'i oyları olmadan meclise girenlerin bay Kemal'i sırtından bıçakladığını söyledi.
Üniversite kapalı Spor salonunda gerçekleştirilen kura çekiminde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Sevgili Adıyamanlılar sizleri selamlıyorum. Şuanda kuralar çekildi. Konutlarımızın hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. 6 Şubat depremlerinde Adıyaman en çok yara alan şehirlerden biridir. Depremde Adıyaman'ımızda 8 bin 561 insanımız hayatını kaybetti. Yıkılan 6 binin üzerindeki binaya ilave olarak acil yıkılacak durumda 8 binin üzerinde ağır hasarlı olarak ta 19 binin üzerinde bina vardır. Adıyaman'da yaklaşık 39 bin konut, 3 bin 400'ye yakın iş yeri ve 3 bine yakın ahır olmak üzere 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2 bin 798 konutu teslim ediyoruz. Konutlarımızın hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Halen inşaatı süren 32 bin konutumuzun yıl sonuna kadar peyder pey teslim edeceğiz. Barınma sorunun çözmek için pek çok adım attık. Adıyaman'a acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere 91 binin üzerinde çadır gönderdik. 35 bine yakın konteyner kurarak buralarda 118 bin vatandaşımıza hizmet verdik. Toplam 1.2 milyar lira kaynak kullanarak 27 bin 609 haneye kira yardımı yaptık. Şimdi kalıcı konutlarla yeni bir safhaya geçtik. Tabi sadece konutlar yapmakla şehirlerimizin cadde ve meydanlarını yeniden düzenlemekle kalmıyoruz aynı zamanda şehirlerimizi Türkiye yüzyılına hazırlayacak temel alt yapıyı ve büyük yatırımları da hayata geçiriyoruz. Savunma sanayi yatırımlarını deprem bölgesi şehirlerimize yönlendirmek için bir iskan ve istihdam projesi başlattık. Adıyaman'ımıza savunma sanayi şirketleri ile üretim tesisi kuruyoruz. Yıl sonuna doğru faaliyete geçecek. Özel sektörümüzün şehre ilgisi artarak sürüyor. Mayıs seçimlerinde gençlerimizi desteklemek için bir fon kurma sözü vermiştik. Önceliğimiz kadın ve gençlerimiz olacak. Projelerle Adıyaman ve tüm deprem şehirlerini eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Böylesine büyük bir felaketin altından bu kadar kısa sürede kalkabilecek bir ülke yoktur" dedi.
"Türkiye artık eski Türkiye değildir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem sınır ötesinde hem de şehirlerimizde birden artış gösteren terör eylemleri, provokasyonlar, tahrikler tuzaklar boşuna değildir. Hepsi de önümüzü kesmek için yazılmış aynı senaryonun bir parçası olarak yapılan araçlardır. Bu oyunu kuranların bilmediği şey var, oda Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır. Çeyrek asır öncesinin Türkiye'sinde 3-5 milyar dolarlık operasyonlarla ekonomimiz çökertilir, 3-5 eylemle güvenliğimiz bozulur, 3-5 provokasyonla huzurumuz kaçırılırdı. Zayıf siyasi iktidarlar ve vesayetin güdümündeki kurumlar sebebiyle bu basit operasyonları önü kesilemediği için istikrarsızlık iklimi başımızda bir karabulut iklimi eksik olmazdı. Biz milletimizden aldığımız güçle önce güven ve istikrarımızı sağladık. Önümüz pek çok tuzakla kesilmeye çalışıldı. Her yolu denediler hamdolsun hepsinin de birer birer üstesinde gelerek demokrasi ve kalkınma ataklarımızı kararlılıkla hayata geçirdik" şeklinde konuştu.
"Yüzde 1'i oyları olmadan meclise girenler bay Kemal'i sırtından bıçakladı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son olarak şanslarını geçtiğimiz yılın Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde denediler. Normal şartlarda yolda birbirine selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler ama yine de başaramadılar. Bütün günahlarını bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler. Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar ise toplam oyları yüzde 1'i dahi bulmadığı halde sırtında meclise taşıdığı uyanıklar oldu" ifadelerini kullandı.
"Şimdide bazı belediyeler için akıllara ziyan arayışlara giriştiler"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdide önümüzdeki mahalli seçimlerinde bazı belediyeleri kaybetmemek için yine akıllara ziyan arayışlara giriştiler. Terör örgütleriyle ilişkileri tescilli partilerle demlenmek mi dersiniz. Daha önce çağlayan adliyesine saldıran teröristlere kol kanat oldular. Emperyalistlerin ülkemizi köşeye sıkıştırmak için kullandıkları her araca sarılmak mı dersiniz nice karanlık pazarlıkla garip bir telaş ve saldırganlık içinde çırpınıyorlar. Bir yandan da kendi içlerinde de kavga halindeler. Milletimiz 6'lı masanın düştüğü duruma bakıp iyi ki bunların eline kalmadık diye dua ediyorlar. Mart seçimlerinin ardından da her halde milletimiz aynı şükrü yapacaklar. Biz ülkemize, milletimize, şehirlerimize deprem bölgesine neler yapabileceğimize bakıyoruz" diye konuştu.
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