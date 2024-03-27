Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray mitinginde yaptığı konuşmada, bir takım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye pes edemeyeceklerini belirterek, devletin daha da güçlendirileceğini vurguladı. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği ve Gazze'deki vahşetin derinleştiği bir dönemde uluslararası kuruluşların etkisiz olduğunu ifade etti. Son 10 yılda maruz kaldıkları saldırılara rağmen beraberliklerini koruyarak bu günlere geldiklerini söyledi.

27.03.2024 00:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir takım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye şimdi pes edemeyiz. Tam tersine mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir. Devletimizi daha da güçlendireceğiz"

-"Bir yanımızda Rusya Ukrayna savaşı alevlenerek sürüyor. Diğer yandan Gazze'deki vahşet giderek derinleşiyor. Uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına şahit oluyoruz"

-"Son 10 yıldaki maruz kaldığımız sayısız saldırı ile bu felaket tablosuna çekilmek isteniyoruz. Beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz için badireleri atlatarak bu günlere geldik"

AKSARAY - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aksaray mitinginde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Aksaray, Rusya, Gazze, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir - Son Dakika

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