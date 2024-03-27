Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir takım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye şimdi pes edemeyiz. Tam tersine mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir. Devletimizi daha da güçlendireceğiz"
-"Bir yanımızda Rusya Ukrayna savaşı alevlenerek sürüyor. Diğer yandan Gazze'deki vahşet giderek derinleşiyor. Uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına şahit oluyoruz"
-"Son 10 yıldaki maruz kaldığımız sayısız saldırı ile bu felaket tablosuna çekilmek isteniyoruz. Beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz için badireleri atlatarak bu günlere geldik"
AKSARAY - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aksaray mitinginde açıklamalarda bulundu.
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Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği hava saldırısında Mervan İsa'yı öldürdüğü iddiasının güvenilirliğinin bulunmadığını belirtti. Rişk, İsrail'in açıklamasının amacının krizleri örtbas etmek olduğunu ifade etti.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan ilçesinde yapılacak olan 200 konutluk 3. Etap TOKİ projesinin Mayıs 2024'te ihale edileceğini açıkladı. Ersoy, projenin hayata geçirilmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.
Cenevre'deki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkını desteklemek amacıyla iftar programı düzenledi. Programa çok sayıda STK temsilcisi ve davetli katıldı. Filistin bayrakları ve 'Özgür Filistin' pankartı etkinlik alanına asıldı. Katılımcılar, birbirlerine birçok ülke mutfağından yemekler ikram etti ve toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 2 elebaşı, orduya teslim oldu. Ordu komutanlarından Abubakar Abdullahi, Borno eyaletindeki operasyonlar sırasında örgütün 2 elebaşının teslim olduğunu açıkladı. Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenlemektedir.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 717 adet sikke, 6 adet yüzük, 8 adet figür ve 2 obje olmak üzere toplam 734 adet tarihi eser ele geçirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda ele geçirilen malzemelerin incelenmeye devam edildiği belirtildi.
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