Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai\'de Dünya Hükümetler Zirvesi\'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere zirvenin gerçekleştirildiği Madinat Jumairah Mina Salam Konferans Merkezi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılmak üzere dün akşam saatlerinde BAE'nin Dubai kentine geldi. Bugün temaslarına başlayan Erdoğan, zirve öncesi BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra zirvenin gerçekleştirildiği Madinat Jumairah Mina Salam Konferans Merkezi'ne geçti.
Dünya Hükümetler Zirvesi
Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen, çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getiren Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak. Erdoğan'ın ayrıca katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
Erdoğan'a BAE ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik ediyor. - DUBAİ
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