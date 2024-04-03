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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü tebrik etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü\'yü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de belediye başkanlığını yeniden kazanan Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü'nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini söylemesi üzerine Erdoğan, 'Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir' sözleriyle karşılık verdi. Erdoğan ayrıca, seyahatlerinden döndüğünde muzaffer illeri ziyaret edeceğini belirtti.

03.04.2024 14:00  Güncelleme: 14:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de belediye başkanlığını yeniden kazanan Faruk Özlü'yü tebrik etti. Özlü'nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" sözleriyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki iftar programının ardından bir kafeyi ziyaret ederek, gençler ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre Düzce Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü, telefonda daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özlü'ye "Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" karşılığını verdi.

Faruk Özlü'yü tebrik eden Erdoğan, "Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Suudi Arabistan. Oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, X sosyal medya hesabından telefon görüşmesine ait görüntüleri paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü tebrik etti - Son Dakika

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