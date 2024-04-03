Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü\'yü tebrik etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de belediye başkanlığını yeniden kazanan Faruk Özlü'yü tebrik etti. Özlü'nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" sözleriyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki iftar programının ardından bir kafeyi ziyaret ederek, gençler ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre Düzce Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü, telefonda daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özlü'ye "Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" karşılığını verdi.

Faruk Özlü'yü tebrik eden Erdoğan, "Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Suudi Arabistan. Oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, X sosyal medya hesabından telefon görüşmesine ait görüntüleri paylaştı. - ANKARA