Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoüan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianton ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin örnek seviyeye eriştiğini, iki ülkenin enerjiden, sağlığa; eğitimden, savunma sanayiine kadar birçok alanda tarihi nitelikte iş birliklerine imza attığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun Kurban Bayramı'nı da kutladı. - ANKARA