Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ülkede gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin Endonezya halkı için hayırlara vesile olması dileğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo'yla iki ülke ilişkilerinin seyri konusunda yakalanan ivmenin halefi Subianto'yla da sürmesini beklediğini belirtti. Erdoğan, Filistin davası başta olmak üzere İslam dünyasının karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalarla mücadele konusunda gayretlerin artırılması gerektiğini de söyledi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti. - ANKARA
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AK Parti'den Gümüşova Belediye Başkanı seçilen Kenan Sübekçi, mazbatasını alarak görevine başladı. Sübekçi, Muharrem Tozan'dan görevi devraldı. Törene AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer katıldı.
Sakarya'nın Adapazarı, Erenler, Ferizli ve Akyazı ilçe belediyeleri, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantılarda konuşan belediye başkanları, hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden işgal girişimine ve yaşanan insani krize ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, yaptığı basın açıklamasında "İsrail'in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.
Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ve Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, görevlerine başladı. Devir teslim törenlerinde yapılan konuşmalarda, önceki başkanlara teşekkür edilirken, yeni başkanlar da hizmetlerini sürdüreceklerini ve ilçelerine en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP'den Tokat'ın Turhal Belediye Başkanı seçilen Mehmet Erdem Ural ile Amasya'nın Taşova Belediye Başkanı seçilen Ömer Özalp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karabat, Turhal Belediyesini ziyaretinde Ural'ı tebrik ederken, Taşova Belediyesini ziyaretinde ise Özalp'e tebriklerini iletti. Ziyaretlerde Karabat'a CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, CHP İl Başkanı İlker Küp ve parti yönetimi eşlik etti.
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Bayır Mahallesine yaptığı ziyarette vatandaşların talebi üzerine meydanın aydınlatmasını çözüme kavuşturdu.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Düzce Büro'sunu ziyaret etti. Aslan, AA Düzce Bürosu'na gelen muhabirlerden ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı. AA'nın doğru ve dürüst haberciliğini sürdürdüğünü belirten Aslan, ajansın dünya genelinde birçok haber portalı tarafından kaynak gösterildiğini vurguladı. Ziyaretin ardından Vali Aslan, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Karabük Belediye Meclisi, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanvekillikleri ve Komisyon üyeleri seçimi yapıldı.
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