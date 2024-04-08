Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ülkede gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin Endonezya halkı için hayırlara vesile olması dileğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo'yla iki ülke ilişkilerinin seyri konusunda yakalanan ivmenin halefi Subianto'yla da sürmesini beklediğini belirtti. Erdoğan, Filistin davası başta olmak üzere İslam dünyasının karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalarla mücadele konusunda gayretlerin artırılması gerektiğini de söyledi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti. - ANKARA