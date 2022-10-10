Erdoğan: CHP'deki tartışmalar yasakçı zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi (3)

'ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM DESTEĞİ'

'Bir müjde de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde, yaklaşık 150 bin öğrencimizin, ailelerinin yanına onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz" dedi.

'100 MİLYAR LİRALIK BİR KREDİ KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ'Erdoğan, bir diğer müjdelerinin de esnaf ve sanatkarlara olduğunu bildirerek, "Her dönemde olduğu gibi salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduk olmayı da sürdürüyoruz. Desteklerimizde kadınlarımıza ve gençlerimize de ayrı yer veriyoruz. Geçtiğimiz yılın mart ayında başlattığımız 'Kadın Girişimci Kredisi'nden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için çeşitli isimler altında başlattığımız girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık bir kaynağa ulaşarak yararlanmıştır. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atıfla başlattığımız yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarlarımızın karşısındayız. Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Tüm bu kolaylıkların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.'DOĞAL GAZ DEPOLARIMIZI YÜZDE 100 DOLDURDUK'Erdoğan, enerji alanında da önemli adımlar attıkları bir süreçten geçildiğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Doğal gaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık. Azerbaycan 'la ülkemizle birlikte Avrupa'nın enerji arz güvenliği için de kritik önem sahip TANAP'ın kapasitesini yıllık 16 milyar metreküpten 2 kat artışla 32 milyar metreküpe çıkartacak çalışmalara başladık. Libya ile yaptığımız hidrokarbon anlaşmasıyla bu ülkenin kıta sahanlığındaki petrol ve türevlerinin çıkartılması konusunda yeni bir iş birliği alanı oluşturduk. Ülkemizin sınır güvenliği ve milletimizin huzuru konusu önceliklerimizin en başında yer almaktadır. Terör örgütlerinin yöneticilerini nerede bulursak orada imha ediyor askerlerimize ve güvenlik güçlerimize yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız ve cezasız bırakmıyoruz. Sınır ötesi harekatlarımızı kendi önceliklerimize ve yaptığımız planlara göre yürütüyoruz. Artık terör örgütleriyle birlikte ülkemize husumet besleyen herkesin korkulu rüyası haline gelen 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözümüzün gerekliliklerini harfiyen yerine getiriyoruz."

Erdoğan, son olarak yarın Türkiye'nin önemli ulaşım projeleri arasında yer alan Çanakkale Ayvacık- Küçükkuyu yolu ve tünellerinin açılışına canlı bağlantıyla katılacağını, daha sonra da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geleceğini söyledi.