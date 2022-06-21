Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile telefonda görüştü

21.06.2022 15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Estonya ilişkileri ve Rusya- Ukrayna Savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, Ukrayna ve Rusya'yı müzakerelere dönmeye teşvik ettiklerini belirten Erdoğan, savaşın insani alanda yol açtığı olumsuzlukların azaltılabilmesi için de girişimlere devam ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Birleşmiş Milletler ile müşterek gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile telefonda görüştü - Son Dakika

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