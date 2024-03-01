Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Afrika'nın tamamına "kazan-kazan" anlayışıyla yaklaştığını ve bunun devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.