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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz

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31 Mart seçimlerinde istediği sonuçları alamayan AK Parti cephesinden dikkat çeken bir görüntü geldi. Düzce Belediye Başkanlığı'nı yeniden kazanan Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özlü'nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini söylemesi üzerine "Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o anlarına ilişkin görüntüler sosyal medyadan servis edildi.

03.04.2024 09:00  Güncelleme: 09:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü'nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan, "Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" şeklinde karşılık verdi.

FARUK ÖZLÜ GÜVEN TAZELEDİ

Düzce'de resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40.22'sini alan AK Parti adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz

"SIKIŞIĞIM BAZI SEYAHATLERİM VAR"

Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Sudi Arabistan oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim" dedi.

"ZAFER ZAFERDİR"

Bunun üzerine Faruk Özlü, seçimlerde daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini belirtti. Erdoğan ise, "Takma kafana zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" şeklinde karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü.

AK PARTİLİ İSİM GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, X sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü\'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz

Faruk Özlü, AK Parti, Düzce, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cengiz Altıntaş: Düzce halkı işi biliyor. Gerçekten çalışana oy veriyor. 85 134 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Yolun sonu yakın ki 67 53 Yanıtla
  • Özkan Özdemir: Kaybetmenin küçüğü büyüğü olmaz sayın Cumhurbaşkanı takma kafana kaybetmek kaybetmektir 10 2 Yanıtla
  • Oooo: Ne hallere düştü! Normalde o oyla basması lazım fırçayı 0 0 Yanıtla
  • Veli Dag: Reis te bi bosvermislik havasi seziyorum secim gecesi konusmasinda da oyle cok uzgun gormedim oda gtmek istio anlasilan metal yorgunluk war ?? 0 0 Yanıtla

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