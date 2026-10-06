Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab’ın ailesini kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab’ın ailesini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab’ın ailesini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de 6 yaşındayken İsrail güçlerinin ateş açtığı araçta mahsur kalan ve daha sonra cansız bedenine ulaşılan Hind Rajab'ın ailesi ve akrabalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesi ve yakınlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Gazze'de yaşanan saldırıda hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajab'ın yaşadıkları dünya çapında yankı uyandırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yakın zamanda BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Hind Rajab'ın öldürülmesine değinmişti.

HIND RAJAB'IN AİLESİNİ KÜLLİYE'DE KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesi ve akrabalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. Hind Rajab, Gazze'de yaşadıkları ve yardım beklediği saatler nedeniyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının simge isimlerinden biri haline gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab’ın ailesini kabul etti

ARAÇTA MAHSUR KALDI

Hind Rajab'ın hayatını kaybettiği olay, Gazze şehrinin Tel el-Heva Mahallesi'nde yaşandı. İsrail güçlerinin hedef aldığı araçta bulunan Hind'in yakınları öldürüldü. Henüz 6 yaşındaki Hind ise araçta mahsur kaldı. Küçük kız, bulunduğu yerden yardım alabilmek için Filistin Kızılayı ekipleriyle telefon bağlantısı kurdu ve uzun süre kurtarılmayı bekledi. Ancak bölgedeki çatışma ve kuşatma koşulları nedeniyle Hind'e hemen ulaşılamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab’ın ailesini kabul etti

KURTARMAYA GİDEN SAĞLIK GÖREVLİLERİ DE ÖLDÜ

Hind Rajab'a ulaşmak için bölgeye sağlık görevlileri gönderildi. Ancak Hind'i kurtarmak için yola çıkan görevliler de hayatını kaybetti. Günler sonra bölgeye ulaşılabildiğinde Hind Rajab'ın ve kendisini kurtarmaya giden sağlık görevlilerinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Küçük kızın yardım beklediği sırada gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri, yaşanan trajedinin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab’ın ailesini kabul etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BM'DE HIND RAJAB'I ANLATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın öldürülmesini daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden sivillerden söz ederken 6 yaşındaki Hind Rajab'ı örnek gösterdi ve Filistin halkına Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab’ın ailesini kabul etti
Kaynak: İHA
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