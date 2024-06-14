Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'ne katılan liderlerle görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'ne katılan liderlerle görüştü

BORGO Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nde bazı devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

14.06.2024 17:36
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BORGO Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nde bazı devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oturum öncesinde Erdoğan'ın yanına geldi. İki lider bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir süre ayaküstü görüştü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile el ele poz verdi.

Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Nahyan ile de ayaküstü konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yan yana bulunduğu ABD Başkanı Biden ile oturum sırasında da sohbet etti.

Erdoğan ayrıca, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ayaküstü görüşmede bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'ne katılan liderlerle görüştü - Son Dakika

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