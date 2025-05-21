Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Gazze'de sivil halk adeta cehennemi yaşıyor. Türk dünyası olarak, ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz sevkiyatı, Gazze'nin yeniden imarı ile adil ve kalıcı bir barış sürecinin başlatılmasına katkısı önemlidir. İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığına karşı durulması ve Filistin'in yanı sıra Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerekiyor" dedi. - BUDAPEŞTE