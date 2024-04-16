Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki soykırımı sergileyen Netanyahu'dan başkası değildir

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'de 34 binden fazla masumu katleden, basın mensuplarını öldüren, okulları, camileri, kiliseleri bombalayan 193 gündür dünyanın gözleri önünde soykırım uygulayan her türlü şımarıklığı sergileyen Netanyahu'dan başkası değildir"

-"Hafta sonu yaşanan hadiseler, Batının çifte standartlı tutumunu göstermiştir. Son olayda problemin kaynağı doğru tespit edilmelidir. 7 Ekim'den bu yana İsrail provokatif adımlar atmaktadır"

- "Türkiye olarak son 2 gündür Gazze'deki katliamların geri plana itilmemesi için temaslarımızı artırdık"

-"Gerilimde el yükselterek hiçbir yere varılmaz. 193 gündür ortada tek bir mağdur vardır o da mazlum Gazze halkıdır"

-"Sorumluluk sahibi herkes seslerini daha fazla yükseltmelidir"

-"Göreve geldiğimizde savunma sanayinde yüzde 80'ler seviyesinde olan dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere indirmiş bulunuyoruz"

-"Öyle günler oldu ki, ücretini peşin ödediğimiz silahlar bile teslim edilmedi. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesme iradesi göstermesek bugün hala aynı şeyleri yaşıyor olurduk"

-"TB2 Akıncı ve Aksungur hava araçlarımız ile dünyada ilk 3 ülke arasındayız"

-"Savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 185'e çıktı. İhraç ettiğimiz ürün sayısı ise 230'u buldu"

-"2023 yılı İHA ihracatımız 1,8 milyar dolara ulaştı"

-"Savunma şirketlerimize hayasız akınlar karşısında biz geri atmayacağız. Her alanda iftihar vesilesi olan şirketlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.