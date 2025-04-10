Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze\'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısında konuştu.

Dost ve kardeş Endonezya'yı son olarak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısı vesilesiyle Şubat ayında ziyaret ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanına ve Endonezya makamlarına sıcak misafirperverlikleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu karşılıklı temaslar, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyuyor. Değerli kardeşimin Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize bugün yaptıkları tarihi nitelikteki hitabı ülkelerimiz arasındaki kadim kardeşliğin en güzel tezahürüdür" dedi.

Endonezya ile bu sene diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıl dönümünün idrak edildiğini belirten Erdoğan, "Tabii tarihi bağlarımız bundan 400 yıl öncesine kadar dayanıyor. Az önce kültür, afet ve acil durum yönetimi ve iletişim alanlarında belgeleri imzaladık. Ticaret hacmimizi karşılıklı fayda temelinde ve dengeli şekilde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Savunma sanayiinden müteahhitliğe, sağlık ve enerjiden gıda sektörüne kadar işbirliğimizde yeni açılımlar yapma hususunda mutabık kaldık. Savunma sanayii bağlamında ortak üretim dahil olmak üzere mevcut projelerimizi ve yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdik" açıklamasını yaptı.

İki önemli turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri hamleler ve temasların geliştiğine vurgu yapan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemize 203 bin, ülkemizden Endonezya'ya ise yaklaşık 50 bin turistin ziyaret etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bayrak taşıyıcı hava yollarımızın sefer sayılarının artırılması suretiyle bu rakamların katlanacağına inanıyorum. Halklarımız arasındaki bağları, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğimizi ilerleterek daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Endonezyalı gençlerin Türkiye burslarına artan ilgisini memnuniyetle müşahade ediyoruz. Ülkemizde eğitim almış yaklaşık 5 bin Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Endonezya ile Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20, D8 ve MIKTA dahil tüm uluslararası platformlardaki işbirliğini sürdürdüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Endonezya'nın Filistin meselesine ilişkin tutumunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.Sayın Subianto 4. Antalya Diplomasi Forumu'na da bizimle yarın katılacak. 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' temasıyla yapılacak bu önemli etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyuyorum. Şüphesiz bu yoğun ilgi, ülkemizin küresel diplomasideki artan ağırlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Biz de ayrıca Forum marjında çok sayıda görüşme gerçekleştireceğiz. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Subianto'nun ziyaretinin, ikili ve çok taraflı işbirliğimize katkıda bulunacağına gönülden inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Türkiye Endonezya arasında, afet ve acil durum alanında, iletişim alanında ve kültür turizm alanında önemli işbirliklerini kapsayan 3 önemli anlaşma imzalandı. - ANKARA