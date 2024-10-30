Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir"
-"Bir avuç toprak parçasına hapsedilmiş 2 milyon kişinin üzerine sürekli bomba yağdırıldığı utanç verici günler yaşıyoruz"
"Gözü dönmüş İsrail, sadece BMGK'yı değil, görevi barışı insan haklarını korumak olan tüm yapıları esir almıştır"
"Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak maalesef Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.
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