Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir"

-"Bir avuç toprak parçasına hapsedilmiş 2 milyon kişinin üzerine sürekli bomba yağdırıldığı utanç verici günler yaşıyoruz"

"Gözü dönmüş İsrail, sadece BMGK'yı değil, görevi barışı insan haklarını korumak olan tüm yapıları esir almıştır"

"Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak maalesef Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.