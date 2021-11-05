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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı

05.11.2021 15:00

Ümraniye Millet Bahçesi açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi basketbol sahasında maç yapan gençleri görünce onlara katıldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapılıp konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, sosyal medya hesabından son dönemlerde sağlığıyla ilgili asılsız iddialar ortaya atılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle basket oynadığı anların videosunu paylaştı.

Sosyal medyadaki çirkin paylaşımlara en güzel yanıt! Erdoğan, gençlerle basket oynadı

"DAYANAMADI KAÇA KATILDI"

Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreni öncesi yayınlanan video kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Çotuk'un paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı: "Ümraniye Millet Bahçesi açılışında Sn. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan gençleri görünce dayanamadı maça katıldı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle basketbol oynadı

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlar sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yapılan paylaşımlar sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti ve 30 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Twitter'da "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" başlıkları altında bazı kullanıcılar tarafından Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi. Söz konusu paylaşımlarda bulunan kullanıcıların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri ifade edilen dilekçede, "Paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ve failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı - Son Dakika


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