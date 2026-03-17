Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı İbrahim Demir Camisi Açılış Programı\'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim medeniyet tasavvurumuzda şehirler, camileri merkeze alarak kurulur. Bu şekilde imar ve ihya edilir. Ticaretten eğitim, kültür ve sanata, şehrin, bireyin ve toplumun nabzının attığı alanlar daima camilerin ve külliyelerin etrafında şekillenmiştir." dedi.

Erdoğan, Ahlatlıbel'de, Hacı İbrahim Demir Camisi Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, ramazanın yalnızca oruç ayı olmadığını, aynı zamanda takva, şükür, Kur'an, tefekkür ve tezekkür ayı olduğunu belirtti.

Bu rahmet mevsimini herkesin en güzel şekilde değerlendirdiğine, en verimli surette ihya ve idrak ettiğine inandığını dile getiren Erdoğan, Hacı İbrahim Demir Camisi'nin açılışıyla Ankara'ya çok müstesna bir eseri kazandıracaklarını söyledi.

Erdoğan, hem Selçuklu hem Osmanlı hem de modern mimariden esintiler taşıyan bu camide 5 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceğini belirterek, "3 bin 100 metrekare iç alana sahip camimiz Kur'an kursuyla, kütüphanesiyle, vakıf binası, otoparkı ve taziye salonuyla 7'den 70'e herkesin rahatlıkla istifade edebileceği bir yapı arz ediyor. Konumu ve özellikleri itibarıyla önemli bir ihtiyaca cevap verecek Hacı İbrahim Demir Camimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Caminin yapımında emeği geçen hayırseverleri ve Çankaya Müftülüğünü tebrik eden Erdoğan, bu kıymetli esere katkı verenlere şükranlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin, Aleyhissalatü Vesselam, bir müjdesini de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir hadis-i şerifinde Hazreti Nebi şöyle buyurmuştur: 'Her kim Allah için bir mescit bina ederse, Allah da ona cennette benzeri bir köşk bina eder.' Bu mükafata nail olabilmeyi Mevla hepimize nasip eylesin diyorum. Tabii şurası da çok önemli ve anlamlıdır. Bizim medeniyet tasavvurumuzda şehirler, camileri merkeze alarak kurulur. Bu şekilde imar ve ihya edilir. Ticaretten eğitim, kültür ve sanata, şehrin, bireyin ve toplumun nabzının attığı alanlar daima camilerin ve külliyelerin etrafında şekillenmiştir. Tarihimizin bir döneminde mabetsiz ve minaresiz şehir olarak tahayyül edilen başkent Ankaramızın yeni camilerle, yeni ibadethanelerle, yeni irfan merkezleriyle süslenmesi bizim için çok ama çok kıymetlidir. Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum."

Erdoğan, Hacı İbrahim Demir Camisi'nin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Açılıştan notlar

Açılışa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına hediye takdim edilen açılışta, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar dua etti.

Erdoğan'ın beraberindekilerle kurdeleyi kesmesiyle cami ibadete açıldı.

Açılışın ardından camiyi gezen Erdoğan, namaz kıldı.